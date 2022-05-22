Женская НБА. «Даллас» примет «Миннесоту»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Даллас» на своей площадке примет «Миннесоту».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

ДалласМиннесота

22 мая. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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