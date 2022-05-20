Жорди Бертомеу заявил, что сейчас слишком рано обсуждать участие ЦСКА в следующем сезоне Евролиги

Президент Евролиги Жорди Бертомеу во время традиционной пресс-конференции на «Финале четырех» в Белграде заявил, что сейчас слишком рано обсуждать участие московского ЦСКА в следующем сезоне.

Согласно сообщению Eurohoops, ожидается, что Евролига не допустит ЦСКА к участию в сезоне-2022/23.

«Парадокс в том, что ЦСКА, вероятно, останется акционером Евролиги с правом голоса, а лицензия клуба приостановлена из-за ситуации на Украине. Ключевое слово здесь «форс-мажор», – пишет Eurohoops.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что московский клуб проинформировал клубы Евролиги о том, что не собирается пропускать розыгрыш турнира в следующем сезоне.

Пресс-служба Евролиги сообщила, что решение об участии ЦСКА в сезоне-2022/23 будет принято не позднее конца июля.

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