«24,6 подбора, 18,6 очка и 3,8 женщины». StatMuse ответил на вопрос Кевина Лава о женщинах Уилта Чемберлена в финале НБА

Известный баскетбольный портал StatMuse ответил форварду «Кливленда» Кевину Лаву на вопрос об интимных достижениях легендарного центрового Уилта Чемберлена.
«Со сколькими женщинами из своих 20 000 он переспал во время финальных матчей?», – спросил Лав в твиттере.
«У Уилта Чемберлена было в среднем 24,6 подбора, 18,6 очка и 3,8 женщины в 35 финальных матчах за карьеру», – ответил StatMuse.
В 1991 году Чемберлен выпустил свою книгу «Вид сверху», в которой написал, что в течение жизни у него было более 20 000 женщин. Данное заявление неоднократно ставилось под сомнение другими игроками НБА и вызывало критику со стороны общественности.
Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче