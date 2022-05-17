«24,6 подбора, 18,6 очка и 3,8 женщины». StatMuse ответил на вопрос Кевина Лава о женщинах Уилта Чемберлена в финале НБА

Известный баскетбольный портал StatMuse ответил форварду на вопрос об интимных достижениях легендарного центрового Уилта Чемберлена.

«Со сколькими женщинами из своих 20 000 он переспал во время финальных матчей?», – спросил Лав в твиттере.

«У Уилта Чемберлена было в среднем 24,6 подбора, 18,6 очка и 3,8 женщины в 35 финальных матчах за карьеру», – ответил StatMuse.

В 1991 году Чемберлен выпустил свою книгу «Вид сверху», в которой написал, что в течение жизни у него было более 20 000 женщин. Данное заявление неоднократно ставилось под сомнение другими игроками и вызывало критику со стороны общественности.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче