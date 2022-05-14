В финалах конференции 11 из 12 последних сезонов играл «Голден Стэйт» или «Майами»

В 11 из 12 последних сезонов НБА до стадии финала конференции доходил или .

«Майами» выходил в финал Восточной конференции с 2011-го по 2014-й годы, а затем в сезоне-2019/20. За это время «Хит» дважды становились чемпионами (2012, 2013).

«Голден Стэйт» неизменно принимал участие в финале Западной конференции с 2015-го по 2019-й годы. В данный период на счету «Уорриорз» три чемпионских титула (2015, 2017, 2018).

При этом в плей-офф-2022 этой стадии впервые за 12 лет достигли оба клуба.

Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году