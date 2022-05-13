«Филадельфия» в 12-й раз подряд вылетела из плей-офф, не дойдя до финала конференции. Это 4-я по продолжительности серия в истории НБА

в 12-й раз подряд вылетела из плей-офф, не дойдя до финала Восточной конференции. Это четвертая по продолжительности подобная серия в истории НБА, сообщает ESPN Stats & Info.

В четверг «Филадельфия» проиграла на своей площадке в шестом матче серии второго раунда плей-офф (90:99, 2-4) и завершила свои выступления в сезоне-2021/22. «Хит» вышел в финал Востока, где встретится с победителем серии «Бостон» – «Милуоки» (2-3).

Лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустил первые две гостевые встречи серии из-за сотрясения мозга и перелома глазницы. Команда проиграла оба матча.

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