Игроки «Зенита» примут участие в гала-матче на SPIEF Sport Week

Игроки петербургского «Зенита» примут участие в гала-матче Roscongress Cup, который пройдет 16 июня в рамках SPIEF Sport Week. Баскетболисты усилят команды, составленные из представителей политики и бизнеса.

Совместная организация баскетбольного матча под эгидой XXV Петербургского международного экономического форума станет первым шагом в реализации соглашения, подписанного спортивной платформой Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и «Зенитом».

Подписание соглашения состоялось перед первым матчем полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал казанский УНИКС (65:74, 0-1).

Перасович переиграл Паскуаля, Хезоня в режиме MVP. УНИКС открыл счет в полуфинале с «Зенитом»