🔍Sports.ru ищет младшего редактора баскетбольного раздела

Мы решили, что баскетбольного раздела, как хорошего человека, должно быть больше. А потому ищем младшего редактора, который бы помогал нам быстро реагировать на информационные поводы и подсвечивать самые яркие явления в мире лучшей игры с мячом.

Нам нужен тот, кто:

• ориентируется как в НБА, так и в европейском баскетболе;

• свободно понимает письменный и разговорный английский;

• готов оперативно собирать небольшие материалы о случившемся за ночь в НБА/делать саммари важных статей и интервью американской прессы/объяснять значимость того или иного события/напоминать об интересных сюжетах из прошлого;

• понимает, какие истории могут вызвать наибольший интерес;

• рано встает по московскому времени.

Если ты узнаешь себя, то пиши на адрес prokofiev@sports.ru с темой «младший редактор».

В письме можно:

• рассказать о себе;

• привести примеры своих текстов;

• предложить несколько историй, которые случились за последнюю неделю и могли бы (или должны были бы) появиться на Sports.ru.