Кэмерон Джонсон: «В 1-м матче с «Далласом» мы показали, на что способны»

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Форвард «Финикса» Кэмерон Джонсон считает показательным игру команды в первом матче серии плей-офф против «Далласа» (121:114, 1-0).

«У нас было несколько действительно хороших отрезком в той игре. Думаю, мы показали, на что способны. Мы должны быть именно такой командой», – сказал Джонсон.

Форвард «Санз» завершил встречу с показателями 17 очков (6-10 с игры, 3-6 трехочковых), 5 подборов и 1 передача за 24 минуты на площадке.

Второй матч серии с «Мэвс» пройдет в среду, 4 мая.

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