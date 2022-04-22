Патрик Уильямс – о Яннисе Адетокумбо: «Он хорош, но он не бог»

Форвард заявил, что уважает суперзвезду , но не боится его.

«Подготовка к игре против Адетокумбо ничем не отличается от подготовки к игре против кого-либо другого.

Во-первых, не бойтесь. Мне кажется, что многие в этой лиге боятся или нервничают, играя против таких парней, как Адетокумбо. Безусловно, он хорош, он двукратный MVP. Но он такой же человек, как и я. Он хорош, но он не бог», – сказал Уильямс.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?