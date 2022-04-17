Майкл Мэлоун: «Карри, Томпсон и Пул сидят на стероидах»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Голден Стэйт» в первом матче серии первого раунда плей-офф (107:123).

«Я вспоминаю первый раунд плей-офф прошлого года против «Портленда». Дэмиан Лиллард, Си Джей Макколлум, Норман Пауэлл. При всем уважении к тем парням, это трио из «Уорриорз» сидит на стероидах.

Я думаю, что мы будем часто видеть этих троих на площадке вместе с Эндрю Уиггинсом и Дрэймондом Грином», – сказал Мэлоун.

Пул набрал в матче 30 очков, Томпсон – 19, Карри – 16.

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