Демаркус Казинс был удален за два технических в четвертой четверти матча против «Голден Стэйт»

Центровой был удален с площадки в первом матче плей-офф против своей бывшей команды (107:123, 0-1).

Инцидент произошел за 11:17 до конца четвертой четверти встречи. Арбитр зафиксировал у Казинса пробежку, игрок начал активно выражать несогласие с решением судьи и получил два технических фола подряд.

Запасной центровой «Наггетс» покинул паркет с 7 очками, 2 подборами, 2 передачи и 1 блок-шотом.

Казинс выступал за «Уорриорз» в сезоне-2018/19.

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