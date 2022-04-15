Роб Пелинка: «В первую очередь виноват фронт-офис во главе со мной, который не сумел собрать правильный состав»

Вице-президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Лейкерс» признал, что его фронт-офис допустил ошибки при подборе состава на сезон-2021/22.

«Лейкерс» провели неудачный сезон на всех уровнях. Наши болельщики ожидают большего. В первую очередь виноват фронт-офис во главе со мной, который не сумел собрать правильный состав. Виноваты тренеры, которые должны призывать игроков к ответственности. Виноваты тренеры по физподготовке, которые должны делать все возможное, чтобы игроки были здоровы и играли на самом высоком уровне, потому что болельщики ждут этого и заслуживают.

Я считаю, что если ты чувствуешь разочарование, ты должен взять ответственность на себя и пообещать внести изменения, чтобы стать лучше. Работа начинается сегодня. Мы провели разговор с каждым игроком, чтобы узнать их мысли и подумать, как мы можем стать лучше.

Наши болельщики ждут баскетбола чемпионского уровня в каждом сезоне. Мы это знаем и начинаем работать над этим прямо сейчас. «Лейкерс» был и будет одним из самых уважаемых клубов во всех видах спорта в мире», – сказал Пелинка.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века