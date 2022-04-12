Станислав Рыжов – о возвращении легионеров в Россию: «Решили не терять большие суммы, каждый случай индивидуален»

Известный баскетбольный агент объяснил, почему иностранные игроки возвращаются в российские клубы.

В последние недели многие легионеры покидали Россию в связи с ситуацией на Украине.

«Деньги. Контракты у возвращающихся игроков хорошие, довольно большие. А сейчас нет рынка, чтобы найти новый клуб. Даже если бы клуб в России отпустил по-доброму и без выкупа, то рабочих мест на соответствующие зарплаты в апреле-марте никогда не бывает на рынке. Такого просто быть не может. Поэтому сначала ребята поехали домой, поддавшись панике. Клубы отнеслись к этому с пониманием. А потом игроки посидели, прикинули в голове… и решили не терять такие большие суммы, не выплаченные им до конца сезона.

Какие-то клубы даже прибегли к методу дополнительного стимулирования игроков, чтобы вернуть их. Это всё решается индивидуально в каждом конкретном случае. Конечно, приходилось идти на компромиссы, прощать что-то. Но в каждом случае это переговоры. Не существует в нормах баскетбольного права объяснения, как это разруливать. Потому что такой ситуации ещё не было. Это как коронавирус два года назад. Не слышал пока суммы больше чем 500 000 долларов. Нет механизма на расчёт отступных. Очевидно, когда у игрока есть контракт на год или два, то клуб должен просить побольше денег», – заявил Рыжов.

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