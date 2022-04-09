Лука Дончич – о трештоке: «Это будет в НБА всегда. Разговоры делают игру веселее»

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Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич рассказал о своем отношении к трештоку в НБА.

«Трешток никуда не делся. Это будет в НБА всегда.

Здесь всегда кто-то говорит. Особенно в сериях с «Клипперс» в плей-офф, там много всего прозвучало. Как по мне, разговоры делают игру веселее. Люди хотят побеждать, я такой же, у меня максимальный настрой. Так что трешток будет в НБА всегда, особенно в плей-офф. Игра становится интереснее и веселее», – заявил Дончич.

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