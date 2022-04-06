Тайлер Хирро повторил рекорд «Майами» по количеству очков, набранных запасным игроком в одном матче

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Защитник «Майами» Тайлер Хирро стал героем победного матча против «Шарлотт» (144:115), в котором он набрал 35 очков, выйдя со скамейки запасных.

«Хит» одержал пятую победу подряд и приблизился к тому, чтобы обеспечить себе первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Кроме того, команда провела свой один из самых результативных матчей, 144 очка – это второй результат в истории «Майами».

Хирро установил личный рекорд результативности в одном матче (35), а также повторил рекорд клуба по количеству очков, набранных запасным игроком в одном матче.

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