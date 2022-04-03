Ламело Болл – самый молодой игрок в истории НБА с 200 реализованными трехочковыми за сезон

Разыгрывающий отметился историческим достижением.

Он стал самым молодым игроком НБА за все время, который реализовал 200 трехочковых в рамках одного сезона.

Болл преодолел данную отметку в возрасте 20 лет и 223 дней в матче против «Филадельфии» (114:144).

Разыгрывающий также стал пятым представителем «Хорнетс» в истории, кому покорилось это достижение.

В нынешнем сезоне Болл набирает в среднем 19,9 очка, а также совершает 7,5 передачи и 6,7 подборов в среднем за матч при реализации 37,9% трехочковых.

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