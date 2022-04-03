Ламело Болл – самый молодой игрок в истории НБА с 200 реализованными трехочковыми за сезон

Теги Шарлотт Филадельфия НБА Ламело Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл отметился историческим достижением.

Он стал самым молодым игроком НБА за все время, который реализовал 200 трехочковых в рамках одного сезона.

Болл преодолел данную отметку в возрасте 20 лет и 223 дней в матче против «Филадельфии» (114:144).

Разыгрывающий также стал пятым представителем «Хорнетс» в истории, кому покорилось это достижение.

В нынешнем сезоне Болл набирает в среднем 19,9 очка, а также совершает 7,5 передачи и 6,7 подборов в среднем за матч при реализации 37,9% трехочковых.

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные