Ламело Болл – самый молодой игрок в истории НБА с 200 реализованными трехочковыми за сезон

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл отметился историческим достижением.
Он стал самым молодым игроком НБА за все время, который реализовал 200 трехочковых в рамках одного сезона.
Болл преодолел данную отметку в возрасте 20 лет и 223 дней в матче против «Филадельфии» (114:144).
Разыгрывающий также стал пятым представителем «Хорнетс» в истории, кому покорилось это достижение.
В нынешнем сезоне Болл набирает в среднем 19,9 очка, а также совершает 7,5 передачи и 6,7 подборов в среднем за матч при реализации 37,9% трехочковых.