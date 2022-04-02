«Клипперс» обновили клубный рекорд результативности в матче с «Бакс»

установили новый клубный рекорд по набранным очкам в матче регулярного чемпионата в победной встрече с «Бакс» в пятницу – 153 (153:119).

Рекорд «Клипперс» в плей-офф составляет 154 очка. Он был установлен в одной из игр серии с «Мэверикс» в 2020 году.

В пятницу «Клипперс» реализовали 60,9% с игры и 23 из 43 дальних бросков. набрал рекордные для себя 43 очка и рекордные для клуба 11 3-очковых.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке