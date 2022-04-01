В Китае возобновились трансляции матчей НБА

Центральное телевидение Китая восстановило трансляции матчей НБА. Об этом сообщают китайские государственные СМИ, а также подтвердил представитель лиги.

С 2019 года на китайском государственном канале была показана только одна игра НБА. Теперь лига полностью возвращается в эфир.

Телевидение Китая перестало транслировать матчи НБА 8 октября 2019 года из-за ситуации вокруг массовых демонстраций в Гонконге. Президент «Филадельфии» Дэрил Мори, на тот момент генеральный менеджер «Хьюстона», опубликовал сообщение в Twitter, в котором выразил поддержку протестующим. В ответ на это китайские спонсоры прекратили партнерские программы с командой.

Позже игры НБА вернулись на китайский потоковый сервис Tencent. Однако матчи с участием «Филадельфии» по-прежнему не транслируются на платформе.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая