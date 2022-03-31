Ламело Болл: «Хорнетс» способны стать серьезной силой на Востоке, если получат сильного «большого»

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Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл оценил потенциал и перспективы команды.

«Сезон не может быть успешным, пока не выиграешь чемпионат. А это возможно только тогда, когда вы становитесь лучше по сравнению с прошлым розыгрышем. В прошлом сезоне мы были в плей-ин. В этом, надеюсь, будем в плей-офф, пройдем первый раунд, что-то в этом духе. И от этого надо двигаться дальше.

Как мне кажется, «Хорнетс» способны стать серьезной силой на Востоке, если получат сильного «большого». Такого, который способен контролировать трехсекундную, подбирать. Тогда пойдет другой разговор», – заявил Болл.

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