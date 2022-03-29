«Кавальерс» впервые за 25 лет завершат сезон с положительным балансом без Леброна

«Кливленд» в понедельник выиграл у «Орландо» со счетом 107:101, одержав 42-ю победу в регулярном чемпионате и гарантировав себе положительный баланс по итогам регулярного чемпионата.

Последний раз «Кавальерс» без в составе имели положительный баланс побед и поражений по итогам регулярки в сезоне-1997/98.

До этого лучшим результатом клуба из Огайо в эпоху Джеймса, но в период его выступления за другую команду, был 33-49 в сезоне-2013/14.

В сезоне-2017/18 имел результат 50-32, за команду тогда выступал Джеймс.

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