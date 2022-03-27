Кайри Ирвинг планирует остаться в «Нетс»: «Ни за что не брошу своего приятеля»

Разыгрывающий заявил, что не собирается покидать «Нетс» этим летом и хочет продолжить играть с .

«Честно говоря, я подписался на это с расчетом на долгосрочную перспективу. Мне нравится этот сезон. Я рад. Этот сезон не был типичным, но мне нравятся мои партнеры по команде и то, что у нас есть как у организации. Я смотрю на долгосрочную перспективу и на то, чего мы можем добиться с точки зрения наследия.

Для меня всегда было важно чувствовать себя комфортно и любить место, где я нахожусь. Мне здесь нравится. Как только наступит лето, у нас состоятся несколько разговоров, но я ни за что не брошу своего приятеля под 7-м номером.

Мы хотим создать здесь наследие, что-то стабильное. Не просто собрать что-то по-быстрому, а потом посмотреть, что из этого выйдет. Мы сделаем все возможное», – сказал Ирвинг.

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