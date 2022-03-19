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    Леброн Джеймс – о сезоне «Лейкерс»: «Иногда все сводится не к победам и поражениям, а удовольствию от игры»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своей мотивации в неудачно складывающемся для команды сезоне.

    «Ты все равно стараешься делать все, что можешь. И я получаю большое удовольствие от игры в баскетбол. Иногда для меня все сводится не к победам и поражениям, а удовольствию и радости от игры.

    Я понимаю, что сезон складывается не совсем так, как мы того хотели, но я просто радуюсь, играя в баскетбол и выступая перед лучшими болельщиками в НБА», – заявил Джеймс.

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