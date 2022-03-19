Леброн Джеймс – о сезоне «Лейкерс»: «Иногда все сводится не к победам и поражениям, а удовольствию от игры»

Форвард рассказал о своей мотивации в неудачно складывающемся для команды сезоне.

«Ты все равно стараешься делать все, что можешь. И я получаю большое удовольствие от игры в баскетбол. Иногда для меня все сводится не к победам и поражениям, а удовольствию и радости от игры.

Я понимаю, что сезон складывается не совсем так, как мы того хотели, но я просто радуюсь, играя в баскетбол и выступая перед лучшими болельщиками в , – заявил Джеймс.

Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами