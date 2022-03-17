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    «Хорнетс» после 70 матчей имеют результат 35-35, 17-17 дома, 18-18 на выезде, 22-22 на Востоке, 13-13 на Западе

    Теги Шарлотт НБА Баскетбол

    «Хорнетс» после имеют редкую статистику после 70 матчей регулярного чемпионата.

    Команда идет с общим результатом 35-35. Равные показатели у «Шарлотт» и в домашних матчах (17-17), выездных (18-18), против соперников из Восточной конференции (22-22), а также Западной (13-13).

    Средняя результативность «Хорнетс» составляет 114,9 очка за игру, пропускает команда 114,8 очка.

    «Шарлотт» занимает 9-е место на Востоке.

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