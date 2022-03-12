Инсайдер Дэн Войке: «Общее настроение в «Лейкерс» сводится к фразе «Остался всего месяц»

Инсайдер Los Angeles Times Дэн Войке поделился наблюдениями о настроении в .

«Настроения внутри и вокруг команды, как вы понимаете, не самые лучшие.

Многочисленные разговоры с сотрудниками клуба и игроками сводятся к той или иной версии фразы «По крайней мере, остался всего месяц», – написал Войке.

«Лейкерс» ведут борьбу за попадание в плей-офф, занимая 9-е место на Западе с результатом 29-37.

Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х