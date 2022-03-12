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    Инсайдер Дэн Войке: «Общее настроение в «Лейкерс» сводится к фразе «Остался всего месяц»

    Теги Лейкерс НБА Баскетбол

    Инсайдер Los Angeles Times Дэн Войке поделился наблюдениями о настроении в «Лейкерс».

    «Настроения внутри и вокруг команды, как вы понимаете, не самые лучшие.

    Многочисленные разговоры с сотрудниками клуба и игроками сводятся к той или иной версии фразы «По крайней мере, остался всего месяц», – написал Войке.

    «Лейкерс» ведут борьбу за попадание в плей-офф, занимая 9-е место на Западе с результатом 29-37.

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