Кевин Дюрэнт: «Верю в команду, надо продолжать играть»

Лидер «Нетс» прокомментировал неудачное выступление команды после поражения от «Селтикс» (120:126).

проиграл в 17 из 20 последних матчей, у звездной команды отрицательный баланс 32-33 и 9-е место в таблице.

«Обеспокоенность, волнение, сейчас легко произнести эти слова. Легко выражать беспокойство и волноваться, легко злиться и нервничать. Довольно легко скатиться ко всему этому. Мы можем начать указывать друг на друга, обвинять, ругаться по поводу результатов, но давайте просто играть. Скоро будет еще один матч. До завершения регулярки еще 17 матчей, давайте посмотрим, как мы их проведем.

Надо думать о каждом конкретном матче. Я верю в эту команду», – заявил Дюрэнт.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает