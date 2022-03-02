Юре Здовц – о решении Евролиги отстранить российские клубы: «Уважаю и на сто процентов поддерживаю»

Теги Жальгирис ЦСКА УНИКС Зенит Turkish Airlines EuroLeague Юре Здовц Баскетбол

Главный тренер «Жальгириса» Юре Здовц поддержал решение Евролиги отстранить все российские клубы от участия в турнире до мирного разрешения ситуации в Украине.

«Я уважаю и на сто процентов поддерживаю это решение.

То, что произошло, ужасно, неприемлемо и очень печально. Я рад, что люди на всех уровнях пытаются помочь украинскому народу», – заявил словенский тренер.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов

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