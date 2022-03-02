Юре Здовц – о решении Евролиги отстранить российские клубы: «Уважаю и на сто процентов поддерживаю»

Главный тренер поддержал решение Евролиги отстранить все российские клубы от участия в турнире до мирного разрешения ситуации в Украине.

«Я уважаю и на сто процентов поддерживаю это решение.

То, что произошло, ужасно, неприемлемо и очень печально. Я рад, что люди на всех уровнях пытаются помочь украинскому народу», – заявил словенский тренер.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов