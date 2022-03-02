Юре Здовц – о решении Евролиги отстранить российские клубы: «Уважаю и на сто процентов поддерживаю»

Главный тренер «Жальгириса» Юре Здовц поддержал решение Евролиги отстранить все российские клубы от участия в турнире до мирного разрешения ситуации в Украине.
«Я уважаю и на сто процентов поддерживаю это решение.
То, что произошло, ужасно, неприемлемо и очень печально. Я рад, что люди на всех уровнях пытаются помочь украинскому народу», – заявил словенский тренер.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.
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