Шарунас Ясикявичюс: «Не знаем, как далеко может зайти этот человек»

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Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал ситуацию в Украине после победы над «Андоррой».

«Вы, должно быть, не вполне осознаете серьезность ситуации. Мы живем в той части мира и понимаем, с кем имеем дело. Ко всему этому нужно относиться очень серьезно. Это нужно остановить. Мы не знаем, как далеко может зайти этот человек.

Если кто-то думает, что живет достаточно далеко от всего этого, то они ошибаются.

Я всегда был против политики. Мне ужасно не нравится, что приходится сейчас об этом говорить, я ненавижу эту часть мира. Но это не политика – вы заходите на Facebook, смотрите на фотографии и пытаетесь не разрыдаться».

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