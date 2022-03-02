Шарунас Ясикявичюс: «Не знаем, как далеко может зайти этот человек»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал ситуацию в Украине после победы над «Андоррой».

«Вы, должно быть, не вполне осознаете серьезность ситуации. Мы живем в той части мира и понимаем, с кем имеем дело. Ко всему этому нужно относиться очень серьезно. Это нужно остановить. Мы не знаем, как далеко может зайти этот человек.

Если кто-то думает, что живет достаточно далеко от всего этого, то они ошибаются.

Я всегда был против политики. Мне ужасно не нравится, что приходится сейчас об этом говорить, я ненавижу эту часть мира. Но это не политика – вы заходите на Facebook, смотрите на фотографии и пытаетесь не разрыдаться».