Айнарс Багатскис: «Надеюсь, в ближайшее время будет найдено решение и ситуация на Украине нормализуется»

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Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис высказался о ситуации в стране.

«Каждая страна мира, у которой возникает проблема, старается решить ее за счет обсуждения, мирным путем. Только слабые люди пытаются решать конфликты путем войны. То, как мир реагирует на ситуацию и поддерживает Украину, просто удивительно. Все мои друзья во всем мире, в том числе мои друзья в России, все они сейчас поддерживают Украину.

Ситуация сложная. В такой ситуации молчать невозможно. Надеюсь, в ближайшее время будет найдено решение и жизнь вернется в нормальное русло. Хочется, чтобы это случилось как можно скорее.

Я не боюсь за будущее Украины, потому что в последние дни украинцы показывают, кто они и насколько они сильны. И Украина не одинока, ей поможет и ее поддержит весь мир», – заявил латвийский специалист.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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