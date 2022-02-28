Давис Бертанс: «Вне площадки все мое внимание сосредоточено на том, что происходит в Украине»

Форвард признался, что вне площадки его внимание, как и у многих, приковано к событиям, разворачивающимся в Украине.

«Честно говоря, баскетбол — это последнее, о чем я хочу сейчас говорить. Выходя на площадку, я забываю о том, что происходит в Украине. Думаю о баскетболе и играю. Но, как только я ухожу с площадки, чувствую, что все мое внимание сосредоточено только на событиях в Украине.

Это происходит очень близко к моему дому, и моя страна уже была в таком положении. Честно говоря, если бы поражение в баскетбольном матче было худшим, что случилось с нами за последние пару недель, мы были бы счастливы.

Надеюсь, что украинцы продержатся, потому что они стоят на передней линии фронта для нас, стран Балтии, и остальной Европы. Очень надеюсь, что у них получится. Очень надеюсь, что остальной мир поможет им всем, чем сможет, и мы выберемся из этой ситуации, а Украина останется свободной страной. Надеюсь, что бессмысленное кровопролитие скоро закончится, и русские вернутся в свою страну», – сказал Бертанс.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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