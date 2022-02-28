Правительство Литвы обратилось к Евролиге с просьбой разорвать отношения с российскими клубами

Теги ЦСКА УНИКС Зенит Turkish Airlines EuroLeague Жорди Бертомеу Баскетбол

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шугждинене обратилась к генеральному директору Евролиги Жорди Бертомеу и всем 18 клубам лиги с просьбой ввести санкции против трех российских клубов, сообщает BasketNews. 

Согласно источникам, Шугждинене официально просит Евролигу разорвать отношения с ЦСКА (Москва), «Зенитом» (Санкт-Петербург) и УНИКСом (Казань) до окончания ситуации в Украине.

Генеральный менеджер и владелец «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас первым предложил бойкотировать все игры против российских команд, но не получил поддержки от остальных клубов Евролиги во время видеоконференции в пятницу.

Где Напьер, почему не остался Пангос, что с травмами? Александр Церковный отвечает на вопросы болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные