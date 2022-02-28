Правительство Литвы обратилось к Евролиге с просьбой разорвать отношения с российскими клубами

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шугждинене обратилась к генеральному директору Евролиги Жорди Бертомеу и всем 18 клубам лиги с просьбой ввести санкции против трех российских клубов, сообщает BasketNews.
Согласно источникам, Шугждинене официально просит Евролигу разорвать отношения с ЦСКА (Москва), «Зенитом» (Санкт-Петербург) и УНИКСом (Казань) до окончания ситуации в Украине.
Генеральный менеджер и владелец «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас первым предложил бойкотировать все игры против российских команд, но не получил поддержки от остальных клубов Евролиги во время видеоконференции в пятницу.
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