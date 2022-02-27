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    Йонас Валанчюнас: «Мои молитвы обращены к украинским людям, которые не виноваты»

    Теги Новый Орлеан НБА Йонас Валанчюнас Баскетбол

    Литовский центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас рассказал о своем отношении к происходящему в мире.

    «Прежде всего мое сердце и мои молитвы обращены к украинским людям, которые не виноваты.

    Людям, которые страдают и теряют своих родных.

    Война не является решением, и она должна остановиться», – сказал Валанчюнас.

    24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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