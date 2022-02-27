Йонас Валанчюнас: «Мои молитвы обращены к украинским людям, которые не виноваты»

Литовский центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас рассказал о своем отношении к происходящему в мире.
«Прежде всего мое сердце и мои молитвы обращены к украинским людям, которые не виноваты.
Людям, которые страдают и теряют своих родных.
Война не является решением, и она должна остановиться», – сказал Валанчюнас.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.