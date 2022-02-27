Яннис Адетокумбо: «Никому нет дела до нас. Мы играем в Милуоки»

Форвард заявил, что, несмотря на статус действующего чемпиона, его команда не пользуется таким внимаем СМИ, как «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Бруклин».

«Никому нет дела до нас. Мы играем в Милуоки. Мы команда маленького рынка, к нам не так много внимания.

Мы просто выходим и делаем свою работу, мы нацелены на победу, мы заботимся о наших семьях. Мы хотим получать удовольствие от игры, чего бы это ни стоило», – сказал Яннис.

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