Наверх
Sports.ru NBA

    Яннис Адетокумбо: «Никому нет дела до нас. Мы играем в Милуоки»

    Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

    Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что, несмотря на статус действующего чемпиона, его команда не пользуется таким внимаем СМИ, как «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Бруклин».

    «Никому нет дела до нас. Мы играем в Милуоки. Мы команда маленького рынка, к нам не так много внимания.

    Мы просто выходим и делаем свою работу, мы нацелены на победу, мы заботимся о наших семьях. Мы хотим получать удовольствие от игры, чего бы это ни стоило», – сказал Яннис.

    MVP из Сербии, чемпион из Греции, словенский вундеркинд: НБА превратилась из самой американской лиги в международную

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные