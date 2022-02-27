Бывший главный тренер «Индианы» Дик Версаче скончался на 82-м году жизни

В пятницу, 25 февраля, скончался бывший главный тренер «Индианы» и генеральный менеджер Дик Версаче. Ему был 81 год. Причина смерти не разглашается, пишет Yahoo! Sports.

Версаче начал тренерскую карьеру в Университете Брэдли в Иллинойсе. В 1986 году специалист присоединился к «Детройту» в качестве ассистента и провел в клубе три года, после чего возглавил «Индиану». В сезоне-1989/90 «Пэйсерс» под руководством Верчасе вышли в плей-офф с результатом 42-40 и уступили в первом раунде.

Версаче два сезона проработал помощником тренера в «Милуоки», а в 2002 году присоединился к руководству «Мемфиса». В конечном итоге он стал генеральным менеджером «Гризлис» и занимал эту должность в сезоне-2004/05.

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