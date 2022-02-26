«Я не знаю, зачем и кому это нужно, Кто послал их на смерть недрожавшей рукой» – Дмитрий Головин в твиттере

Баскетболист Дмитрий Головин, известный своим выступлением за , и «Самару», опубликовал стихотворение Александра Вертинского.

«Я не знаю, зачем и кому это нужно,

Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,

Только так беспощадно, так зло и ненужно

Опустили их в Вечный Покой!

Осторожные зрители молча кутались в шубы,

И какая-то женщина с искаженным лицом

Целовала покойника в посиневшие губы

И швырнула в священника обручальным кольцом.

Закидали их елками, замесили их грязью

И пошли по домам — под шумок толковать,

Что пора положить бы уж конец безобразью,

Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.

И никто не додумался просто стать на колени

И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране

Даже светлые подвиги — это только ступени

В бесконечные пропасти — к недоступной Весне!»

Вертинский – поэт, певец и актер, который родился в Киеве.

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