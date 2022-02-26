«Я не знаю, зачем и кому это нужно, Кто послал их на смерть недрожавшей рукой» – Дмитрий Головин в твиттере

Баскетболист Дмитрий Головин, известный своим выступлением за УНИКС, «Нижний Новгород» и «Самару», опубликовал стихотворение Александра Вертинского.
«Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!
Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.
Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам — под шумок толковать,
Что пора положить бы уж конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.
И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти — к недоступной Весне!»
Вертинский – поэт, певец и актер, который родился в Киеве.
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