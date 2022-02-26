Литовский сайт 15min приостановил сотрудничество с Евролигой из-за позиции по российским командам

Литовский сайт 15min приостановил сотрудничество с Евролигой из-за позиции турнира по российским командам.

Евролига в пятницу объявила о том, что , и продолжат выступать в сезоне-2021/22, несмотря на украинские события. Команды из России временно будут проводить домашние матчи на нейтральных площадках.

«Спорт и политика связаны напрямую. Российские власти используют спорт для пропаганды. Вызывает сожаление, что не отреагировала. Им должно быть стыдно», – заявил редактор 15min Вайдотас Бениушис.

Каунасский «Жальгирис» намерен бойкотировать матчи против российских команд.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Что теперь будет с нашим спортом? Тур РПЛ и финал Лиги чемпионов в Питере под вопросом, Клэбо просит перенести лыжный Кубок мира из Тюмени