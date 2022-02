Арбитры вышли на матчи Евролиги с табличками «Остановите войну»

Перед матчем Евролиги – арбитры вышли на площадку с табличками, на которых было написано «Остановите войну».

Позже это повторили арбитры матча «Фенербахче» – «Монако».

Сегодня Евролига приняла решение перенести домашние матчи трех российских клубов на нейтральную территорию в связи с ситуацией в Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

