Генеральный менеджер «Жальгириса»: «Мы согласны на минимальные санкции – поражения 0:20, но не можем согласиться на штрафы и дисквалификацию»

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Генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас заявил, что клуб намерен бойкотировать матчи против российских клубов, если за этому ему не будут грозить штрафы и дисквалификация.

«Как мы заявили вчера, наши ценности не меняются – мы не хотим играть с клубами из страны, которая использует военную агрессию, и именно эту позицию мы предложили Евролиге и ее клубам. Однако лига и ее клубы предпочли гладкое завершение сезона.

Мы не хотим играть вышеупомянутые матчи и согласны на минимальные санкции — поражения со счетом 0:20. Мы будем обсуждаться это с лигой и клубами, но мы не можем согласиться с тем, что лига накажет нас денежными штрафами или дисквалификацией.

Нам важны ценности, но мы не хотим отнимать Евролигу у нашей команды, наших болельщиков и Литвы, поэтому мы не разбрасываемся ультиматумами и продолжим переговоры с лигой и клубами, чтобы найти единое решение», – говорится в заявлении Мотеюнаса на официальном сайте клуба.

Мотеюнас на заседании Евролиги в пятницу предложил бойкотировать оставшиеся матчи против российских команд из-за ситуации в Украине, но не получил поддержку со стороны других клубов лиги.

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