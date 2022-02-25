Федерация баскетбола Украины призывает отстранить российские сборные и клубы от участия во всех турнирах под эгидой ФИБА

Федерация баскетбола Украины призвала отстранить российские команды от участия во всех турнирах под эгидой ФИБА.

«Настоятельно просим запретить сборным и клубам Российской Федерации участвовать во всех соревнованиях под эгидой ФИБА ​​и ФИБА-​​Европа.

Просим европейские баскетбольные клубы и сборные быть солидарными с украинским народом и отказаться от абсолютно всех матчей с российскими клубами и сборными», – говорится в заявлении.

Сегодня Федерация баскетбола Нидерландов заявила о решении не проводить второй матч с командой России в рамках квалификации чемпионата мира-2023 в связи с событиями в Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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