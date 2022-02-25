Клубы Евролиги не поддержали предложение «Жальгириса» бойкотировать матчи против российских команд

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Генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас на заседании Евролиги в пятницу предложил бойкотировать оставшиеся матчи против российских команд, но не получил поддержку со стороны других клубов лиги.

Евролига приняла решение перенести домашние матчи российских клубов на нейтральную территорию, а гостевые матчи провести в соответствии с расписанием.

«Жальгирис», занимающий последнее место в таблице Евролиги, планирует отказаться играть против российских команд даже на нейтральной площадке в связи с ситуацией в Украине.

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