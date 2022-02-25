Ассоциация игроков Евролиги: «Безопасность игроков, тренеров, клубного персонала и судей должна быть приоритетом»

Ассоциация игроков выступила с официальным заявлением по поводу напряженной ситуации в Европе и будущей реакции лиги.

В пятницу запланирована онлайн-встреча 18 клубов Евролиги и руководителей турнира, на которой будет обсуждаться формат завершающей стадии сезона-2021/22 на фоне текущих событий.

«В свете беспрецедентных событий на Украине и предстоящей встречи Евролиги и клубов мы настаиваем, чтоб все решения, которые касаются продолжения турнира, должны приниматься с учетом безопасности игроков, тренеров, клубного персонала и судей как главного приоритета.

Мы понимаем сложность ситуации, но верим, что будут приняты правильные решения. Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация в следующие часы, дни или недели, мы по-прежнему предлагаем нашу полную поддержку игрокам, как лично, так и коллективно», – говорится в заявлении ELPA.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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