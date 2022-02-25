Этторе Мессина: «Ужасный день для Европы. Поражение в баскетбольном матче на таком фоне – мелочь»

Главный тренер высказался о событиях на Украине после поражения в матче с , а также поддержал украинского судью Бориса Рыжика.

«Мне бы хотелось выразить нашу симпатию Борису Рыжику. Не могу себе представить, как он сейчас переживает, находясь здесь в этот ужасный день для Европы, когда началась война на Украине.

Сложно что-то комментировать сейчас. Игры отменяются из-за всей этой ситуации, потому что мы не знаем, что будет происходить в будущем. Поражение в баскетбольном матче на таком фоне – мелочь», – заявил Мессина.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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