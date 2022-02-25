Алексей Лень и Святослав Михайлюк выступили с заявлением по поводу событий на Украине

Центровой и защитник выступили с заявлением по поводу событий на Украине.

«С нашей родной Украиной происходит большая трагедия. Мы категорически осуждаем войну. Украина – мирная, суверенная держава, жители которой хотят сами вершить свою судьбу. Мы молимся за наши семьи, за друзей и близких, за всех, кто находится на территории Украины. Мы надеемся на скорейшее прекращение этой ужасной войны. Дорогие земляки, держитесь! Наша сила в единстве! Мы с вами!» – говорится в заявлении украинских представителей в НБА.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Гид по драфт-комбайну НБА: что это такое, что там оценивают и как меняются результаты