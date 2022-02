Украинский арбитр перед матчем Евролиги показал лист с надписью «Остановите войну»

Украинский арбитр Борис Рыжик перед матчем Евролиги – «Милан» показал бумажный лист с надписью «Остановите войну».

Евролига официально перенесла все матчи 27-го тура с участием российских клубов – ЦСКА, УНИКСа и «Зенита».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

