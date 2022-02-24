Эргин Атаман: «Остановите войну»

Главный тренер турецкого Эргин Атаман сделал заявление перед матчем 27-го тура против (109:77).

«Остановите войну.

Нет никакого смысла в страданиях детей и невинных людей. Это единственное заявление, которое я хочу сегодня сделать», – сказал турецкий тренер.

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