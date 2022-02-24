Эргин Атаман: «Остановите войну»

Главный тренер турецкого «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман сделал заявление перед матчем 27-го тура Евролиги против «Маккаби Тель-Авив» (109:77).
«Остановите войну.
Нет никакого смысла в страданиях детей и невинных людей. Это единственное заявление, которое я хочу сегодня сделать», – сказал турецкий тренер.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн
Ergin Ataman: “Stop the war.” 🗣 pic.twitter.com/pmOANFE7lJ— Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) February 24, 2022