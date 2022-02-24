Шарунас Ясикявичюс: «Война – худшее, что может происходить в мире»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс высказался о событиях на Украине.
«Я совершенно точно озабочен тем фактом, что рядом с моей родной страной разворачивается конфликт между Россией и Украиной.
Война – худшее, что может происходить в мире», – сказал литовский специалист.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн