Главный тренер «Барселоны» высказался о событиях на Украине.

«Я совершенно точно озабочен тем фактом, что рядом с моей родной страной разворачивается конфликт между Россией и Украиной.

Война – худшее, что может происходить в мире», – сказал литовский специалист.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн