«Я хотел сдаться и чуть не сдался». Джоэл Эмбиид едва не бросил баскетбол в начале карьеры

Центровой «Филадельфии» признался, что едва не бросил баскетбол в начале карьеры, когда его преследовали травмы.

«Возвращаясь в Камерун, я действительно хотел бросить баскетбол и завершить карьеру, потому что в тот момент я только что перенес операцию, и все говорили, что я не поправлюсь и никогда не сыграю в лиге. И, конечно, потеря брата сыграла важную роль. Я хотел сдаться и чуть не сдался.

По сути, я пропустил два сезона, и каждый день выходили публикации, в которых СМИ наговаривали на меня. Это было тяжело. Мне пришлось через многое пройти. Но я рад, что продолжал бороться с помощью всех, кто меня окружал. И я счастлив, что теперь я здесь», – сказал Эмбиид.

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