Сборная Великобритании не приедет в Беларусь из-за угрозы военных действий

Мужская сборная Великобритании не поедет в Беларусь на матч квалификации чемпионата мира-2023 из-за угрозы серьезных военных действий в регионе, сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Великобритании.

Британская сборная должна была встретиться с белорусами в Минске 25 февраля, прилетев за несколько дней до матча. Правительство Великобритании советует своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь, кроме необходимых.

Экстренное заседание правления Федерации баскетбола Великобритании состоялось поздно вечером в субботу. После консультаций с тренерами и игроками было принято решение, что команде не следует ехать в Минск из-за связанных с этим рисков.

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