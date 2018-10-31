|Страна
|Барселона, Испания
|Тренер
|Эрнесто Вальверде
|Сезон
|Турнир
|М
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРОП
|РАЗН
|О
|Лучший бомбардир
|2018/2019
|Испания. Примера
|1
|10
|6
|3
|1
|28
|12
|16
|21
|Лионель Месси
|7
|2017/2018
|Испания. Примера
|1
|38
|28
|9
|1
|99
|29
|70
|93
|Лионель Месси
|34
|2016/2017
|Испания. Примера
|2
|38
|28
|6
|4
|116
|37
|79
|90
|Лионель Месси
|37
|2015/2016
|Испания. Примера
|1
|38
|29
|4
|5
|112
|29
|83
|91
|Луис Суарес
|40
|2014/2015
|Испания. Примера
|1
|38
|30
|4
|4
|110
|21
|89
|94
|Лионель Месси
|43
|2013/2014
|Испания. Примера
|2
|38
|27
|6
|5
|100
|33
|67
|87
|Лионель Месси
|28
|2012/2013
|Испания. Примера
|1
|38
|32
|4
|2
|115
|40
|75
|100
|Лионель Месси
|46
|2011/2012
|Испания. Примера
|2
|38
|28
|7
|3
|114
|29
|85
|91
|Лионель Месси
|50
|2010/2011
|Испания. Примера
|1
|38
|30
|6
|2
|95
|21
|74
|96
|Лионель Месси
|31
|2009/2010
|Испания. Примера
|1
|38
|31
|6
|1
|98
|24
|74
|99
|Лионель Месси
|34
|2008/2009
|Испания. Примера
|1
|38
|27
|6
|5
|105
|35
|70
|87
|Самюэль Это′О
|30
|2007/2008
|Испания. Примера
|3
|38
|19
|10
|9
|76
|43
|33
|67
|Самюэль Это′О
|16
|2006/2007
|Испания. Примера
|2
|38
|22
|10
|6
|78
|33
|45
|76
|Роналдиньо
|21
|2005/2006
|Испания. Примера
|1
|38
|25
|7
|6
|80
|35
|45
|82
|Самюэль Это′О
|27
|2004/2005
|Испания. Примера
|1
|38
|25
|9
|4
|73
|29
|44
|84
|Самюэль Это′О
|25
|2003/2004
|Испания. Примера
|2
|38
|21
|9
|8
|63
|39
|24
|72
|Роналдиньо
|15
|2002/2003
|Испания. Примера
|6
|38
|15
|11
|12
|63
|47
|16
|56
|2001/2002
|Испания. Примера
|4
|38
|18
|10
|10
|65
|37
|28
|64
|2000/2001
|Испания. Примера
|4
|38
|17
|12
|9
|80
|57
|23
|63
23:41 Эрнесто Вальверде: «Реал» рисковал, и мы вынуждали его платить за это»|3
23:25 Куртуа в 5 последних матчах Ла Лиги пропустил 11 мячей|41
23:12 Месси смотрел класико вместе с сыном Тиаго|19
22:59 Серхио Рамос: «Я выигрывал чемпионство, когда отставание от лидера было и 10 очков»|41
22:46 Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Реал», «Севилья» против «Уэски»|1040
22:35 «Реал» не выигрывал примеру в те сезоны, когда отставал от «Барсы» на 7 очков|42
21:57 Жорди Альба: «Победа над «Реалом» – это почти как выиграть Лигу чемпионов» |38
21:55 Серхио Рамос: «Мы будем с Лопетеги до самой смерти. Решения принимаются наверху»|83
21:45 Альваро Арбелоа: «Сложно осмыслить то, что «Барселона» даже без Месси настолько сильнее»|37
21:30 Эмилио Бутрагеньо: «Сейчас не время обсуждать отставку Лопетеги»|24
Главные цифры о разгроме.
21:27 Пике показал 5 пальцев после гола Видаля. Он делает это не в первый раз|54
21:18 Эрнесто Вальверде: «То, что происходит с Лопетеги, может случиться и со мной недели через три»|70
Ну что, прощаемся с Лопетеги?
21:13 Хулен Лопетеги: «Сейчас октябрь. Уверен, что в конце сезона «Реал» будет праздновать»|105
20:57 Суарес – первый за 24 года игрок кроме Месси, забивший три гола в класико|43
Посвятил детям.
20:29 Все голы класико и самые оперативные новости о клубе – в Telegram-канале «Барселоны»|0
20:25 Луис Суарес: «Мы доказали, что «Барселона» – великолепная команда и без Месси»|182
20:12 Победа «Барсы» над «Реалом» стала самой крупной за 3 года|193
20:06 «Барселона» разгромила «Реал» – 5:1. Суарес сделал хет-трик, каталонцы лидируют в примере|1211
19:59 Суарес сделал хет-трик после ошибки Рамоса в класико|142
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