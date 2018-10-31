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    Барселона

    Futbol Club Barcelona
    Страна Барселона, Испания
    Тренер  Эрнесто Вальверде
    5 1
     Барселона  –   Реал Мадрид
    28 октября 18:15 Испания. Примера | Завершен
       –   
    31 октября 23:30 Испания. Кубок |
    Сезон Турнир М И В Н П ЗАБ ПРОП РАЗН О Лучший бомбардир  
    2018/2019 Испания. Примера 1 10 6 3 1 28 12 16 21 Лионель Месси 7
    2017/2018 Испания. Примера 1 38 28 9 1 99 29 70 93 Лионель Месси 34
    2016/2017 Испания. Примера 2 38 28 6 4 116 37 79 90 Лионель Месси 37
    2015/2016 Испания. Примера 1 38 29 4 5 112 29 83 91 Луис Суарес 40
    2014/2015 Испания. Примера 1 38 30 4 4 110 21 89 94 Лионель Месси 43
    2013/2014 Испания. Примера 2 38 27 6 5 100 33 67 87 Лионель Месси 28
    2012/2013 Испания. Примера 1 38 32 4 2 115 40 75 100 Лионель Месси 46
    2011/2012 Испания. Примера 2 38 28 7 3 114 29 85 91 Лионель Месси 50
    2010/2011 Испания. Примера 1 38 30 6 2 95 21 74 96 Лионель Месси 31
    2009/2010 Испания. Примера 1 38 31 6 1 98 24 74 99 Лионель Месси 34
    2008/2009 Испания. Примера 1 38 27 6 5 105 35 70 87 Самюэль Это′О 30
    2007/2008 Испания. Примера 3 38 19 10 9 76 43 33 67 Самюэль Это′О 16
    2006/2007 Испания. Примера 2 38 22 10 6 78 33 45 76 Роналдиньо 21
    2005/2006 Испания. Примера 1 38 25 7 6 80 35 45 82 Самюэль Это′О 27
    2004/2005 Испания. Примера 1 38 25 9 4 73 29 44 84 Самюэль Это′О 25
    2003/2004 Испания. Примера 2 38 21 9 8 63 39 24 72 Роналдиньо 15
    2002/2003 Испания. Примера 6 38 15 11 12 63 47 16 56
    2001/2002 Испания. Примера 4 38 18 10 10 65 37 28 64
    2000/2001 Испания. Примера 4 38 17 12 9 80 57 23 63
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    28 октября|Sports.ru

    23:41 Эрнесто Вальверде: «Реал» рисковал, и мы вынуждали его платить за это»|3

    23:25 Куртуа в 5 последних матчах Ла Лиги пропустил 11 мячей|41

    23:12 Месси смотрел класико вместе с сыном Тиаго|19

    22:59 Серхио Рамос: «Я выигрывал чемпионство, когда отставание от лидера было и 10 очков»|41

    22:46 Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Реал», «Севилья» против «Уэски»|1040

    28 октября|Sports.ru

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    21:57 Жорди Альба: «Победа над «Реалом» – это почти как выиграть Лигу чемпионов» |38

    21:55 Серхио Рамос: «Мы будем с Лопетеги до самой смерти. Решения принимаются наверху»|83

    21:45 Альваро Арбелоа: «Сложно осмыслить то, что «Барселона» даже без Месси настолько сильнее»|37

    21:30 Эмилио Бутрагеньо: «Сейчас не время обсуждать отставку Лопетеги»|24

    28 октября 21:30|Блог О духе времени

    «Барселона» убила «Реал». Кажется, Лопетеги все

    Главные цифры о разгроме.

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    28 октября|Sports.ru

    21:27 Пике показал 5 пальцев после гола Видаля. Он делает это не в первый раз|54

    21:18 Эрнесто Вальверде: «То, что происходит с Лопетеги, может случиться и со мной недели через три»|70

    28 октября 21:13|Блог Реальный спорт

    «Эль Пистолеро» сделал этот матч: «Барса» разнесла «Реал»

    Ну что, прощаемся с Лопетеги?

    Рейтинг +30
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    28 октября|Sports.ru

    21:13 Хулен Лопетеги: «Сейчас октябрь. Уверен, что в конце сезона «Реал» будет праздновать»|105

    20:57 Суарес – первый за 24 года игрок кроме Месси, забивший три гола в класико|43

    28 октября 20:42|Блог Surrogate offside

    Коротко о Класико

    Рейтинг +35
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    28 октября|Sports.ru

    20:38 Каземиро: «1:5 от «Барселоны» – это отражение всего сезона «Реала»|122

    28 октября 20:32|Блог Вы это видели?

    Суарес уничтожил «Реал». Он забивает в класико чаще Месси

    Посвятил детям.

    Рейтинг +178
    82 комментария Подписаться на блог
    28 октября|Sports.ru

    20:29 Все голы класико и самые оперативные новости о клубе – в Telegram-канале «Барселоны»|0

    20:25 Луис Суарес: «Мы доказали, что «Барселона» – великолепная команда и без Месси»|182

    20:12 Победа «Барсы» над «Реалом» стала самой крупной за 3 года|193

    20:06 «Барселона» разгромила «Реал» – 5:1. Суарес сделал хет-трик, каталонцы лидируют в примере|1211

    19:59 Суарес сделал хет-трик после ошибки Рамоса в класико|142

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