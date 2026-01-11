Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Енисей», московское «Динамо» разгромило «Родину», другие результаты
«Енисей» уступил «СКА-Нефтянику» в чемпионате России по хоккею с мячом.
11 января прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
Саяны – Кузбасс – 2:7 (0:3)
Енисей – СКА-Нефтяник – 2:4 (1:3)
Уральский трубник – Сибсельмаш – 7:4 (2:1)
Родина – Динамо Москва – 2:13 (2:4)
Старт – Водник – 5:5 (2:4)
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 36 очков (12 игр), Динамо Москва – 34 (13), Кузбасс – 28 (13), Водник – 27 (13), Уральский трубник – 24 (13), Старт – 19 (13), Родина – 18 (13), Енисей – 12 (12), Волга – 11 (12), Сибсельмаш – 8 (13), Ак-Барс Динамо – 4 (12), Саяны – 1 (13).
