  • Спортс
  • Хоккей с мячом
  • Новости
  • Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Енисей», московское «Динамо» разгромило «Родину», другие результаты
5

Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Енисей», московское «Динамо» разгромило «Родину», другие результаты

«Енисей» уступил «СКА-Нефтянику» в чемпионате России по хоккею с мячом.

11 января прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

Саяны – Кузбасс – 2:7 (0:3)

Енисей – СКА-Нефтяник – 2:4 (1:3)

Уральский трубник – Сибсельмаш – 7:4 (2:1)

Родина – Динамо Москва – 2:13 (2:4)

Старт – Водник – 5:5 (2:4)

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 36 очков (12 игр), Динамо Москва – 34 (13), Кузбасс – 28 (13), Водник – 27 (13), Уральский трубник – 24 (13), Старт – 19 (13), Родина – 18 (13), Енисей – 12 (12), Волга – 11 (12), Сибсельмаш – 8 (13), Ак-Барс Динамо – 4 (12), Саяны – 1 (13).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЕнисей
logoСКА-Нефтяник
Кузбасс
Уральский трубник
Динамо Москва
logoВодник
Сибсельмаш
Родина
Старт
чемпионат России
результаты
Саяны-Хакасия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Хоккей с мячом в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Кузбассу», казанское «Динамо» проиграло «Волге», другие результаты
8 января, 13:18
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» разгромил казанское «Динамо», «Старт» всухую проиграл «СКА-Нефтянику», другие результаты
24 декабря 2025, 18:26
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс», «Уральский трубник» уступил московскому «Динамо» и другие результаты
13 декабря 2025, 13:54
Главные новости
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Кузбассу», казанское «Динамо» проиграло «Волге», другие результаты
8 января, 13:18
Суперкубок России по хоккею с мячом. Финал. Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс»
5 января, 08:19
Федерация хоккея с мячом России хочет увеличить количество команд в Суперлиге до 16-17
29 декабря 2025, 06:59
Олег Дерипаска: «Хорошо понимаю, в каком состоянии находится хоккей с мячом, и не питаю иллюзий – работа предстоит сложная»
26 декабря 2025, 11:48
Михаил Дегтярев: «Управленческий опыт Дерипаски, ресурсы и личная вовлеченность придадут русскому хоккею новый импульс для развития»
26 декабря 2025, 11:33
Олег Дерипаска избран на пост главы Федерации хоккея с мячом России
26 декабря 2025, 10:51
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» разгромил казанское «Динамо», «Старт» всухую проиграл «СКА-Нефтянику», другие результаты
24 декабря 2025, 18:26
Николай Валуев: «Я в исполкоме ФХМР номинальная фигура. Если там будет более профессиональный человек, то я не в обиде»
17 декабря 2025, 06:21
Депутат Свищев: «Дерипаска сможет выстроить систему в хоккее с мячом. Не сомневаюсь, что будут работать его международные связи и финансовые возможности»
16 декабря 2025, 21:08
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» обыграл «Родину»
16 декабря 2025, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Умер почетный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин
19 августа 2025, 18:41
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Старту»
7 декабря 2024, 14:20
Ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин
9 февраля 2023, 13:21
Борис Скрынник: «На кончину Янко повлияли последствия коронавируса»
16 мая 2022, 14:11
Павел Франц о смерти Максима Ишкельдина: «Невосполнимая потеря. Он много помогал и детям, и всему хоккею в целом»
6 июня 2021, 10:28
Матчи чемпионата России по хоккею с мячом не будут отменяться и переноситься из-за коронавируса
28 октября 2020, 13:29
Московское «Динамо» в восьмой раз стало победителем Кубка России по хоккею с мячом
12 октября 2020, 10:07
Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России
28 сентября 2020, 15:07
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области: «Шведы не приехали – какой чемпионат мира по хоккею с мячом? Думаю, аккуратно перенесем»
15 сентября 2020, 09:15
Выборы президента Федерации хоккея с мячом России пройдут 28 сентября
26 августа 2020, 13:59