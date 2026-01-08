  • Спортс
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Кузбассу», казанское «Динамо» проиграло «Волге», другие результаты

«Уральский трубник» уступил «Кузбассу» в матче чемпионата России по бенди.

8 января прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

Саяны – Сибсельмаш – 4:4 (3:0)

Уральский трубник – Кузбасс – 1:5 (0:4)

Ак-Барс Динамо – Волга – 1:4 (1:1)

Родина – Водник – 2:3 (1:1)

Старт – Динамо Москва – 1:2 (1:1)

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 33 очка (11 игр), Динамо Москва – 31 (12), Водник – 26 (12), Уральский трубник – 21 (12), Родина – 18 (12), Старт – 18 (12), Енисей – 12 (11), Волга – 11 (12), Сибсельмаш – 8 (12), Ак-Барс Динамо – 4 (12), Саяны – 1 (12).

